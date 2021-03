Hockeysters zonder Van Geffen tegen Duitsland in Pro League

De Nederlandse hockeyvrouwen kunnen komend weekeinde in de twee wedstrijden tegen Duitsland in de FIH Pro League niet beschikken over Margot van Geffen. De middenvelder van HC ’s-Hertogenbosch is geblesseerd. Bondscoach Alyson Annan heeft 22 speelsters geselecteerd, van wie er per wedstrijd 18 mogen meedoen.

Bij de mannen, die het ook twee keer tegen Duitsland opnemen, is de al langer geblesseerde Sander de Wijn afwezig. Teun Beins ontbreekt ook vanwege een blessure.

De vrouwen spelen zaterdag om 14.00 uur tegen Duitsland, om 16.30 uur gevolgd door de mannen. Een dag later staan op dezelfde tijdstippen beide duels nog eens op het programma. Alle wedstrijden zijn in het Wagener Stadion in Amsterdam. Publiek is vanwege het coronavirus nog niet welkom.

In mei spelen de Nederlandse teams in de Pro League tegen Australië, België en Nieuw-Zeeland. De KNHB bepaalt later waar er gespeeld wordt en kan ook later pas zeggen of er dan misschien wel weer fans welkom zijn.