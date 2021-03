‘Japanse regering wil geen buitenlandse fans bij Spelen’

De Japanse regering wil niet toestaan dat buitenlandse sportliefhebbers komende zomer de Olympische Spelen van Tokio bezoeken. Dat meldt de Japanse krant Mainichi op basis van anonieme bronnen. De regering zou daarmee de onrust willen wegnemen onder de bevolking die vreest voor een verdere verspreiding van het coronavirus.

De regering onderzoekt volgens dezelfde krant of Japanse sportliefhebbers wel de stadions kunnen bezoeken en in welke mate. Nog deze maand zou daar uitsluitsel over moeten volgen.

De Olympische Spelen werden vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. EnquĂȘtes hebben uitgewezen dat een groot deel van de Japanse bevolking gezien de huidige onzekere stand van zaken rond corona een voorstander is van nieuw uitstel of zelfs afstel. “Onder de huidige omstandigheden kunnen wij hoe dan ook geen toeschouwers uit het buitenland accepteren”, zo citeert de krant een bron. In december sprak de organisatie van de Spelen nog over het toelaten van fans uit andere landen, die zich wel aan tal van regels moeten houden.