Judotoernooi Parijs uitgesteld tot na Olympische Spelen

Het belangrijke judotoernooi van Parijs, vallend in de categorie grand slam, vindt pas na de Olympische Spelen van Tokio plaats. Het evenement stond gepland op 8 en 9 mei. Een precieze nieuwe datum is er nog niet, zo liet de Franse organisatie weten.

De belangrijkste reden is een administratief misverstand tussen de Franse judofederatie en de overkoepelende organisatie IJF. Op de data die voorzien waren voor het toernooi in Parijs staat nu een grand slam in het Russische Kazan op de kalender. Parijs gaat vermoedelijk naar oktober.

De wedstrijd in Parijs gold niet als olympische kwalificatietoernooi voor Nederlandse judoka’s. Kwalificeren voor Tokio kunnen ze, voor de nog niet verdeelde tickets, alleen nog doen op de Europese titelstrijd in april.