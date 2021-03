‘Leeftijdsgrens en avondklok zorgen voor heel wat gepuzzel’

Het valt voor sportclubs niet mee alle teams ruimte te geven om deze dagen te trainen. Dat merkt onder meer hockeybond KNHB. “We hadden natuurlijk al rekening te houden met de avondklok en nu mag er ook in groepsverband tot 27 jaar worden gesport. Daar is iedereen erg blij mee, maar het is voor clubs wel even puzzelen”, zegt een woordvoerster van de hockeybond.

Veel seniorenteams trainen vaak ’s avonds laat. Vanwege de avondklok proberen veel verenigingen nu die trainingen een plek te geven naast de trainingen van de jeugdteams. “En er wordt nu ook veel gebruik gemaakt van de zaterdag en de zondag. Op die dagen zijn er normaal gesproken wedstrijden, maar die zijn nog niet toegestaan. Die ruimte kunnen clubs gebruiken voor trainingen”, aldus de zegsvrouw van de KNHB, die zegt dat er niet veel vragen zijn binnengekomen van clubs over de leeftijdsgrens. “Het is geen hele logische grens en het is sneu dat spelers van 27 jaar en ouder nog maximaal in tweetallen moeten trainen, maar de regel is wel voor iedereen duidelijk. Hopelijk wordt het snel anders.”

Korfbalbond KNKV vindt dat er snel meer ruimte moet komen voor de sporters, ook boven de 26 en óók binnen. Uit data blijkt dat dat kan, stelt de bond. “Als georganiseerde sport zetten we ons enorm in voor een goede lobby om de sport zoveel mogelijk open te stellen, maar accepteren we misschien wel te veel de beperkingen die we opgelegd krijgen”, zegt Kees Rodenburg, directeur van de KNKV.

De hoogste competitie bij het korfbal in Nederland, de Korfbal League, ging half januari weer van start. Rodenburg: “De data van de Korfbal League tonen aan dat ook veilig binnen sporten mogelijk is. Ze ondersteunen de roep van de binnensporten om ook met de breedte- en wedstrijdsport te starten met trainen, zoals de veldsporten dat al buiten mogen. De data geven ook aan dat de kunstmatige grens van 27 jaar per direct opgeheven zou kunnen worden. Alle leden van de sportclubs – van volleybal tot voetbal en van turnen tot zwemmen – zouden weer zonder belemmering moeten kunnen trainen. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat er gesport wordt onder een protocol dat afgeleid is van dat van de topsportcompetities.”

“Natuurlijk beseft het KNKV dat het op dit moment nog niet mogelijk is de volledige competitie in alle klassen te gaan spelen”, vervolgt Rodenburg. “De Korfbal League gaat om slechts zes van de wekelijkse drieduizend korfbalwedstrijden. Die toename van reisbewegingen kan pas als het aantal besmettingen flink omlaag gaat. Als KNKV hebben we een veld- en zaalcompetitie en we zijn van mening dat het kabinet op 8 maart zou moeten besluiten om op het veld het volledig en met weerstand trainen, ook voor 27 jaar en ouder, weer toe te staan. Wie weet wat er daarna nog mogelijk is.”