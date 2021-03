Leeftijdsgrens voor sporten in groepsverband omhoog naar 27 jaar

Voor bijna twee miljoen Nederlanders worden de mogelijkheden om in groepsverband te sporten met ingang van woensdag een stuk groter. De leeftijdsgrens gaat omhoog van 18 naar 27 jaar. Dat betekent dat nu iedereen tot en met 26 jaar in groeps- en teamverband buiten kan gaan sporten, in totaal zo’n 5,3 miljoen inwoners van Nederland.

Voor iedereen van 27 jaar en ouder geldt nog steeds de restrictie dat sporten alleen mogelijk is in groepjes van twee personen, met onderling 1,5 meter afstand. De opgeschroefde leeftijdsgrens betekent wel dat in heel wat teamsporten bij de senioren een scheiding ontstaat binnen teams, waarin vaak spelers van uiteenlopende leeftijden zitten.

De afgelopen maanden kon alleen jeugd tot en met 17 jaar (3,3 miljoen Nederlanders) in groepsverband sporten. Zij mochten ook onderlinge wedstrijden spelen. Duels met clubs uit de buurt zijn nog steeds niet toegestaan. Voetbalbond KNVB, de sportbond met de meeste leden in Nederland, heeft al vrijwel alle competities voor dit seizoen afgebroken. De KNVB wil, zodra dat weer mag, regionale wedstrijden organiseren om de zogeheten Regio Cup.

Binnen sporten is nog steeds niet toegestaan, afgezien van enkele topsportcompetities. Sportscholen en sportkantines blijven dicht.