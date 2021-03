Shorttrackster Seidel breekt scheen- en kuitbeen en mist WK

Anna Seidel doet komend weekeinde niet mee aan de wereldkampioenschappen shorttrack in Dordrecht. De 22-jarige Duitse liep dinsdag bij een training in de Optisport Sportboulevard een gebroken scheen- en kuitbeen op. Seidel is woensdag al geopereerd. “Gezien de omstandigheden gaat het goed met mij”, schrijft ze op Instagram.

Bij de Europese kampioenschappen in Gdansk in Polen eindigde Seidel eind januari in het klassement als tweede achter de Nederlandse kampioene Suzanne Schulting. Schulting begint ook bij de WK als grote favoriete. Onder meer de shorttracksters uit Aziƫ zijn in Dordrecht, vanwege de situatie rond het coronavrius, niet van de partij.

“Heel triest nieuws dit. Anna was echt in topvorm. Ze zou een kans hebben gehad een medaille te winnen”, aldus Nadine Seidenglanz van de Duitse schaatsbond DESG.