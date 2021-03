Snookerlegende Hendry verliest bij rentree na negen jaar

Zevenvoudig wereldkampioen snooker Stephen Hendry heeft bij zijn rentree na negen jaar afwezigheid verloren. De 52-jarige Schot ging in de eerste ronde van het Gibraltar Open met 4-1 onderuit tegen Matthew Selt. “Het ging zeker niet slecht, Matt heeft gewoon geweldig gespeeld”, zei Hendry, die sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw het snooker lang domineerde.

Hendry had zenuwen gevoeld voor zijn eerste partij na al die jaren . “Ik voelde spanning toen ik in mijn hotel mijn snookeroutfit aantrok”, vertelde hij na zijn nederlaag. “Het is goed dat je nerveus bent voor een wedstrijd. Dat heb je nodig om te presteren. Maar je moet geen zorgen hebben omdat je niet weet wat je kunt verwachten.” Vanwege de coronapandemie wordt het toernooi niet in Gibraltar maar in Engeland gespeeld.

Hendry mikt op deelname aan het WK in april. “Mijn spel is nog niet goed genoeg om me te kwalificeren. Er is werk te doen, daar kan ik de komende maand mee aan de slag.”