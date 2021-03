Tennisser Karen Chatsjanov heeft bij het ATP-toernooi in Rotterdam binnen vijf kwartier afgerekend met de Brit Cameron Norrie. De Rus zegevierde in het lege Ahoy met twee keer 6-2. Chatsjanov is de nummer 21 van de wereld, Norrie staat op de 65e plek en plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema.

Chatsjanov speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de Pool Hubert Hurkacz en de Griek Stefanos Tsitsipas.