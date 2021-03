Tennisser Nishikori als eerste naar kwartfinales in Rotterdam

Kei Nishikori heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De 31-jarige Japanner was in de tweede ronde te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. De nummer 45 van de wereld zegevierde na ruim 2 uur in drie sets: 6-3 2-6 7-5. De negen jaar jongere Minaur staat op de 23e plek in het mondiale klassement.

Nishikori speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de Serviër Dusan Lajovic en de Kroaat Borna Coric. Lajovic stuntte eerder op woensdag met een zege op de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev. Coric schakelde dinsdagavond laat debutant Botic van de Zandschulp uit.

Nishikori, de voormalig nummer 4 van de wereld, had van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard gekregen. Door een aantal afzeggingen had hij die in Rotterdam echter niet meer nodig.

Nishikori maakt voor de tweede keer zijn opwachting in Ahoy. Twee jaar geleden haalde hij de halve finales.