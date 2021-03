Tennisser Van de Zandschulp trekt lessen uit debuut in Rotterdam

Zenuwen had Botic van de Zandschulp niet gevoeld bij zijn eerste optreden op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Tegen de Kroaat Borna Coric was hij in een leeg Ahoy in Rotterdam net niet opgewassen, ondanks een goede tweede set (6-4 7-6 (4)). Hij hoopt in de toekomst terug te keren naar Ahoy en dan het liefst wel met publiek.

“Ik denk dat het best dicht bij elkaar lag in deze partij”, keek Van de Zandschulp terug. “Ik heb één slechte game gespeeld en die kostte me de eerste set. In de tweede set serveerde ik goed en kreeg ik wat kleine kansen.”

Van de Zandschulp had een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek na zijn goede start van 2021 met plaatsing voor de Australian Open en het bereiken van de kwartfinale bij een ATP-toernooi in Melbourne. Op de Australian Open kwam hij in de partij in de eerste ronde tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz niet tot zijn beste spel, mede door de spanning, zei hij toen. “Dat ging nu veel beter”, zei de 25-jarige tennisser. “Dit is een mooi podium. Je droomt er toch van om hier te spelen.”

Lessen nam hij ook mee van zijn nederlaag tegen Coric, de nummer 26 van de wereld. “Op deze ATP-toernooien gaat het echt om de belangrijke punten. Die moet je winnen”, zei hij. “Deze jongens spelen hun beste tennis op deze momenten. Dat moet ik echt nog verbeteren.”

Van de Zandschulp denkt dat hij dat met zijn eigen spel kan bereiken. Het doel dit jaar is de top 100 van de wereldranglijst te bereiken. “Ik moet die belangrijke punten spelen hoe ik gewend ben om te spelen en daar niet van afwijken. Op momenten als deuce of bij 30-30 krijg je die punten niet cadeau. Ik moet ze zelf halen. En als het deze week niet lukt, dan volgende week wel.”