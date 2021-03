Ajax-trainer Ten Hag: goede teams worden veel sterker in seizoen

Erik ten Hag was een tevreden trainer na de eenvoudige winst van Ajax bij sc Heerenveen (0-3) in de halve finale van de KNVB-beker. “Dit was gewoon een heel goede overwinning”, zei hij. “We hebben ze niet in hun spel laten komen. Ze hebben een kans gehad. Dat was het dan. Wij maken drie mooie goals en hadden er veel meer kunnen maken.”

“Goede ploegen worden steeds sterker in het seizoen”, zei Ten Hag. “Dat zie je bij ons ook. Natuurlijk was het tegen PSV een keer niet goed. Maar we spelen zoveel wedstrijden. En ik vind dat we ook niet meer door een ondergrens zakken. Mensen verwachten veel van ons, dat mag. Dan valt zo’n duel met PSV tegen.”

Het kan een mooi seizoen voor Ajax worden, met kans op prijzen in de Eredivisie, KNVB-beker en zelfs Europa League. “In de KNVB-beker zijn we heel dichtbij succes, al is Vitesse een lastige tegenstander”, zei Ten Hag. “Zij zijn voor mij de revelatie van dit seizoen. In de Eredivisie en Europa League moeten we nog wel wat duels winnen om in de buurt van een hoofdprijs te komen. Maar we gaan er voor.”

“Het zou mooi zijn als er publiek naar de bekerfinale mag”, zei Ten Hag. “Want dat hoort bij een bekerfinale. Ik ben geen viroloog, dus ik weet niet of dat mogelijk is. Ik weet ook niet of het mogelijk is om de bekerfinale bijvoorbeeld een maand later te spelen, zodat de kans groter is dat er fans naar De Kuip mogen.”