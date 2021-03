Bentancur valt weg bij Juventus na positieve coronatest

Juventus moet het voorlopig stellen zonder middenvelder Rodrigo Bentancur. De international van Uruguay is positief bevonden op het coronavirus. Hij is thuis zonder ziekteverschijnselen in isolatie gegaan.

Bentancur, dit seizoen een vaste kracht in het elftal van de Italiaanse titelhouder, mist komend weekeinde sowieso de competitiewedstrijd tegen Lazio. Ook de return tegen FC Porto in de Champions League komt voor hem waarschijnlijk nog te vroeg.

Ploeggenoten Juan Cuadrado en Alex Sandro testten in januari positief op het coronavirus. Dat overkwam sterspeler Cristiano Ronaldo in oktober.