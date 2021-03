Nieuwe auto Formule 1-team Haas in Russische kleuren

Het Amerikaanse Formule 1-team Haas gaat in de kleuren van de Russische vlag het nieuwe seizoen in. Haas heeft met Nikita Mazepin een Russische coureur aangetrokken en met Uralkali ook een hoofdsponsor uit Rusland gekregen. De bolide voor 2021 draagt de kleuren wit, blauw en rood, zo bleek donderdag bij de onlinepresentatie van de VF-21.

Haas gebruikte de afgelopen jaren zwart, grijs en rood als kleurstelling van de auto’s. De Amerikaanse renstal onderging deze winter een metamorfose. Haas nam afscheid van de coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen en haalde daar met Mazepin en de Duitser Mick Schumacher twee debutanten in de Formule 1 voor terug. De 21-jarige Duitser is de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Uralkali, een van de grootste producten van kalimeststoffen ter wereld, gaat ook als titelsponsor fungeren van het Formule 1-team dat nu officieel Uralkali Haas F1 Team heet. Het bedrijf is deels in handen van zakenman Dmitri Mazepin, de vader van Nikita. Die 22-jarige coureur mag vanwege de algehele schorsing van de Russische sport als gevolg van een omvangrijk dopingschandaal officieel niet onder Russische vlag racen. Met de kleuren van de auto is Rusland echter alsnog prominent aanwezig.

De nieuwe Haas-auto gaat op 12 maart voor het eerst het circuit op, op de eerste van drie testdagen in Bahrein. Mazepin en Schumacher komen alle dagen om de beurt in actie.

“Het wordt een spannend jaar, met twee nieuwe coureurs”, zegt teambaas G√ľnther Steiner. “Het wordt voor hen vooral een jaar om te leren. We gaan deze auto niet verder ontwikkelen, we concentreren ons al volledig op de auto voor 2022 als door de nieuwe regels hopelijk een gelijker speelveld ontstaat. We weten ongeveer wel waar we staan ten opzichte van de concurrentie. We moeten zorgen dat we de kansen verzilveren die we krijgen.”

Haas pakte afgelopen jaar slechts 3 punten in het WK, waarmee het alleen Williams (0 punten) onder zich hield in het klassement bij de constructeurs. Het nieuwe seizoen begint op 28 maart in Bahrein.