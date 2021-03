Portugal speelt WK-kwalificatiewedstrijd in Italië

Het Portugese nationale elftal speelt zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal van 2022 op 24 maart tegen Azerbeidzjan niet in eigen land maar in de Italiaanse stad Turijn. Sterspeler Cristiano Ronaldo speelt daar bij de Italiaanse landskampioen Juventus.

De Portugese voetbalbond is tot dit besluit genomen vanwege de dreigende quarantainemaatregelen door de coronapandemie, mochten de Portugese internationals naar hun eigen land reizen. Portugal is recentelijk zwaar getroffen door de pandemie. De Portugezen spelen na het duel in Turijn twee uitwedstrijden, op 27 maart tegen Servië en op 30 maart tegen Luxemburg.

Noorwegen had eerder als eerste land besloten geen WK-kwalificatiewedstrijd in eigen land te spelen. Voor de interland met Turkije op 27 maart wijkt de Noorse nationale ploeg uit naar het Spaanse Malaga.