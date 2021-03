Qualifier Chardy verrast Goffin op tennistoernooi Rotterdam

De Franse tennisser Jeremy Chardy heeft voor de volgende verrassing gezorgd op het ATP-toernooi van Rotterdam. De qualifier schakelde in de tweede ronde de als zesde geplaatste Belg David Goffin uit: 7-6 (3) 7-6 (5). De afgelopen dagen vlogen met Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Roberto Bautista-Agut, Felix Auger-Aliassime en Stan Wawrinka al heel wat geplaatste spelers uit het toernooi.

Goffin kwam met een toernooizege in Montpellier naar Rotterdam. De 30-jarige Belg, nummer 14 van de wereld, haalde in 2017 de finale in Ahoy. Hij verloor toen van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

Chardy neemt het in de kwartfinales op tegen Andrej Roeblev, de nummer 4 van de plaatsingslijst uit Rusland. Roeblev, achtste op de wereldranglijst, was woensdagavond in de tweede ronde te sterk voor de Schot Andy Murray.