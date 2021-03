Tennisster Clijsters keert in Miami terug op de baan

De Belgische tennisster Kim Clijsters maakt eind deze maand op het toernooi van Miami haar rentree op de WTA Tour. De 37-jarige Clijsters kreeg een wildcard voor het Miami Open, dat ze in 2005 en 2010 won. De Belgische deed in 2012 voor het laatst mee aan het evenement in Florida.

Clijsters maakte vorig jaar voor de tweede keer haar comeback als tennisster, ruim zeven jaar na haar laatste partij. Vanwege fysieke problemen en het coronavirus heeft de voormalige nummer 1 van de wereld nog weinig gespeeld. Vorig jaar kwam ze alleen in actie in Dubai, Acapulco en in New York op de US Open. Steeds verloor Clijsters in de eerste ronde. Ze sloeg de Australian Open van vorige maand over.

Clijsters, die met haar gezin in de Verenigde Staten woont, maakt nu haar rentree in Miami en doet daarna ook voor het eerst mee aan het graveltoernooi van Charleston. Ook voor dat evenement kreeg de huidige nummer 1054 van de wereld een wildcard. “Ik kijk er naar uit om weer op de baan te staan”, aldus Clijsters.

In Miami wordt een beperkt aantal toeschouwers toegelaten langs de banen. “We zijn heel blij dat Kim terugkeert naar Miami”, zei toernooidirecteur James Blake. “Zo vaak krijg je niet de kans om iemand in actie te zien die is toegelaten tot de Hall of Fame van het internationale tennis.”