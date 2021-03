Tennisster Schuurs naar dubbelfinale in Doha

Tennisster Demi Schuurs heeft met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar de finale bereikt van het WTA-toernooi in Doha. Het als tweede geplaatste koppel rekende in de halve finales van het Qatar Open af met de Sloveense Andreja Klepac en Sania Mirza uit India. De beslissing viel in de supertiebreak: 7-5 2-6 10-5.

De 27-jarige Schuurs en Melichar bereikten eerder dit jaar de halve finales bij de Yarra Valley Classic in Melbourne en ook op de Australian Open. Op het Australische grandslamtoernooi moesten ze het afleggen tegen Aryna Sabalenka en Elise Mertens. Dat Wit-Russisch/Belgische duo pakte de titel in Melbourne.

Schuurs heeft twaalf dubbelstitels op de WTA Tour veroverd. Eén daarvan, vorig jaar in Straatsburg, veroverde ze met Melichar.