Vergeer ook chef de mission bij Paralympische Spelen Peking 2022

Esther Vergeer fungeert ook volgend jaar bij de Winterspelen van volgend jaar in Peking als chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg. De oud-rolstoeltennisster, die zelf zeven paralympische titels veroverde, vertolkte die rol voor het eerst in 2018 bij de Winterspelen van Pyeongchang. Komende zomer is ze opnieuw chef de mission bij de uitgestelde Spelen van Tokio (24 augustus – 5 september).

Met een Zomer- en Winterspelen kort achter elkaar gaat Vergeer een druk jaar tegemoet. “De vraag of dat te combineren is, was voor mij de grootste breinbreker toen ik gevraagd werd voor Peking”, aldus de 39-jarige Vergeer, bij wie begin vorig jaar borstkanker werd geconstateerd. In de zomer waren de behandelingen afgerond en kon ze haar werk hervatten.

“Natuurlijk is het een megaklus, twee grote evenementen in zo’n korte periode. Ik heb er goed over nagedacht en kwam tot de conclusie dat het heel praktisch en efficiënt is om voor beide Spelen chef te zijn. Vooral omdat ik, met betrekking tot corona, veel ervaring opdoe in Tokio. Die kan ik meenemen in de voorbereiding naar Peking. Daar kunnen de wintersporters van profiteren.” De Paralympische Spelen in de Chinese hoofdstad zijn van 4 tot en met 13 maart 2022.

“We moeten met zo veel dingen aan de slag om alles voor de sporters zo goed mogelijk te faciliteren”, zegt Vergeer. “Je wordt daarbij gedwongen te kijken wat er allemaal wél mogelijk is. Je moet creatief, flexibel en stressbestendig zijn. Dat zijn goede lessen om mee te nemen in de rest van mijn leven.”

Vergeer voelt zich naar eigen zeggen weer “heel fit” na de zware periode van vorig jaar. “Het uitstellen van de Spelen in Tokio gaf mij de tijd gaf om te herstellen van borstkanker.”

Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF is blij dat Vergeer ook begin volgend jaar als chef de mission fungeert. “De rol van een chef is vooral verbinden. En Esther is met al haar ervaring als geen ander in staat dit te doen”, aldus Hendriks.