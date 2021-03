Zes Nederlandse atleten in actie op openingsavond EK indoor

Zes Nederlandse atleten komen in actie op de eerste dag van de Europese kampioenschappen indoor in het Poolse Torun. Kogelstootster Jessica Schilder is als eerste aan de beurt. De Nederlands kampioene uit Volendam moet zich donderdagavond via de kwalificaties zien te plaatsen voor de finale, op vrijdagavond.

Jip Vastenburg en Maureen Koster lopen de series van de 3000 meter. Koster heeft een goed indoorverleden. Ze won brons op de 3000 bij de EK indoor van 2015 en eindigde in 2016 als vierde op de WK indoor.

Het maximale aantal van drie mannen komt uit in de series van de 1500 meter: Bram Anderiessen, Mahadi Abdi Ali en Valentijn Weinans. Anderiessen is de Nederlands kampioen en heeft ook de beste tijd achter zijn naam: 3.39,04. Het Noorse fenomeen Jakob Ingebrigtsen, met 3.31,80 de snelste van de wereld dit jaar op de 1500 meter, is met afstand de favoriet voor de titel.