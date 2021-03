Atlete Bol oppermachtig naar finale 400 meter

Femke Bol heeft zich vrijdag met een dominant optreden in de Arena van Torun geplaatst voor de finale van de 400 meter op de EK indooratletiek in Polen. De 21-jarige rijzende ster won haar race in de halve finales met ruime voorsprong op haar concurrentes. Bol finishte in 51,17.

De atlete die met 50,64 de beste Europese jaartijd op haar naam heeft, is de topkandidaat voor het goud. Mogelijk kan haar trainingspartner en vriendin Lieke Klaver ook een medaille pakken. Zij plaatste zich ook voor de finale door als tweede te finishen in haar reeks van de halve finales in 52,09. De Poolse Justyna Swiety-Ersetic won die race in een nationaal record van 51,34.

Voor Lisanne de Witte waren de halve finales het eindstation. De winnares van de bronzen medaille op de WK indoor van twee jaar geleden in Glasgow eindigde in haar heat uit de halve finales als vierde in 53,10. Alleen de eerste twee gingen door naar de eindstrijd, die op zaterdag is.