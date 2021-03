Atlete Koster struikelt en valt uit in finale 3000 meter

Atlete Maureen Koster heeft de Nederlandse atletiekploeg niet de eerste medaille kunnen bezorgen op de EK indooratletiek in het Poolse Torun. De 28-jarige atlete uit Alphen aan den Rijn liep op de 3000 meter tot diep in de finale mee voorin, maar op 300 meter voor het einde struikelde ze in het gedrang van de kopgroep en viel ze. Koster stond ogenschijnlijk ongedeerd op, maar besloot de wedstrijd niet uit te lopen.

De struikeling was een domper voor de atlete, die in 2015 brons haalde op de 3000 meter bij de EK indoor in Praag. Ze gold voor de finale als een outsider met kans op een plak. Koster liep de finale attent mee en wilde op drie ronden voor het einde zelfs de koppositie overnemen, maar de Zweedse Meraf Bahta gaf haar niet de ruimte.

Bahta eindigde uiteindelijk als vierde. De Britse Amy-Eloise Markovc won het goud in 8.46,43. Het zilver ging naar de Franse Alice Finot (8.46,54), het brons was voor ook voor een Britse: Verity Ockenden (8.46,60).