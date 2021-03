Bondscoach zet met kernteam van negen turners route naar 2024 in

Bondscoach Bram van Bokhoven heeft de turnselectie voor de komende olympische cyclus bij de mannen rond. Het kernteam 2024 bestaat uit negen turners: Bart Deurloo, Jermain Grunberg, Jordi Hagenaar, Rick Jakobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad, Martijn de Veer en Epke Zonderland.

De negen turners vormen ook de voorlopige EK-trajectselectie. Daarvan zal na de twee kwalificatiewedstrijden op 13 en 20 maart in Den Bosch en Heerenveen de definitieve trajectselectie worden aangewezen voor het EK in april in het Zwitserse Basel.

Bij deze keuze van het kernteam van negen turners is volgens de bondscoach gekeken naar de eigen prestaties en potentie bij de toestellen en oefeningen en ook nadrukkelijk naar de inpasbaarheid binnen het team in de aanloop naar Parijs 2024. De turners wisten zich niet als team te plaatsen voor de Spelen van Tokio, die zijn uitgesteld naar de zomer van 2021.

Naast het kernteam is er een instroomteam voor Parijs met nog zeven turners: Nico van den Boogaard, Tim Goedkoop, Luuk Huernink, Loran de Munck, Tim Peijnenborgh, Yazz Ramsahai en Lars Vos.

“Hoewel de Olympische Spelen in Tokio komende zomer nog moeten plaatsvinden, is bij de samenstelling van de Oranjeselectie vooral gekeken naar de potentie in aanloop naar de Spelen van 2024 in Parijs”, licht de bondscoach de selectie toe. “Deze vinden al over drie jaar plaats. Met de huidige groep turners en een aantal talenten in de groep daaronder, heb ik het volste vertrouwen dat we een team op niveau kunnen formeren.”

De Europese Kampioenschappen vinden plaats van 17 tot en met 21 april in Bazel. De voorbereiding en kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs verloopt onder meer via de continentale en mondiale kampioenschappen turnen in 2022 en 2023. Deze kampioenschappen vinden plaats in Luxemburg (EK 2022), Liverpool (WK 2022), Antalya (EK 2023) en Antwerpen (WK 2023).