Meerkampster Nadine Broersen is uitgeschakeld voor de medailles bij de EK indooratletiek in Polen. De 30-jarige atlete noteerde bij het vierde onderdeel, het verspringen, drie ongeldige sprongen. Hierdoor scoort ze geen punten op dit onderdeel en is een medaille buiten bereik.

Broersen stond na drie onderdelen, de 60 meter, het hoogspringen en het kogelstoten, vierde met 2759 punten. De Belgische olympisch kampioene Nafissatou Thiam ging met 3024 punten aan de leiding.