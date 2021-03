Darter Van Barneveld snel klaar op UK Open

Darter Raymond van Barneveld is bij zijn terugkeer op het podium van een groot toernooi meteen uitgeschakeld. ‘Barney’ verloor in de eerste ronde van de UK Open van de Schot Alan Soutar met 6-3.

De terugkeer van Van Barneveld in het professionele darts ging tot dusverre best goed. Hij veroverde vorige maand een tourcard en won vorig weekend in Bolton het derde toernooi van het Players Championship door de Brit Joe Cullen te verslaan. Het was zijn eerste PDC-rankingtitel in acht jaar tijd.