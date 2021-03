De Laat, Knegt en Hoogerwerf overleven ook voorronden 1000 meter

De Nederlandse shorttrackmannen hebben net als de Nederlandse vrouwen de eerste dag van de wereldkampioenschappen in Dordrecht zonder problemen doorlopen. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Dylan Hoogerwerf bereikten op de afsluitende 1000 meter allemaal de kwartfinales. De Laat was de snelste in zijn heat. Knegt werd in zijn serie tweede en Hoogerwerf mag ook door op deze afstand omdat hij tot de twee snelste nummers 3 behoorde.

De Laat, Knegt en Hoogerwerf plaatsten zich eerder op de dag voor de halve finales op de 1500 meter en de kwartfinales van de 500 meter. Bij de vrouwen overleefden de drie Oranje-rijdsters Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma op alle drie de afstanden eveneens de voorronden.

De 1500 en 500 meter worden zaterdag vervolgd, de 1000 meter staat voor zondag op het programma.