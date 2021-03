Formule 1 op 2 mei terug in Portugal, mogelijk met toeschouwers

De Formule 1 gaat ook dit jaar naar Portugal. De organisatie van de belangrijkste raceklasse in de autosport heeft bevestigd dat op zondag 2 mei op het circuit van Portimão de derde race van het jaar wordt verreden. Mogelijk gebeurt dat met publiek langs de baan, net als vorig jaar.

Portugal huisvestte vorig jaar, in het door corona aangepaste seizoen, voor het eerst in bijna 25 jaar weer een Formule 1-race. Het Autodromo do Algarve was helemaal nieuw voor de coureurs. De 27.000 toeschouwers die werden toegelaten tot het circuit zagen wereldkampioen Lewis Hamiton winnen, Max Verstappen werd derde.

De GP van Portugal stond aanvankelijk niet op de kalender voor 2021. Na het wegvallen van de Grote Prijs van Vietnam kwam Portugal echter weer in beeld als vervanger. Een bevestiging daarvan liet lang op zich wachten, omdat het land door een opleving van het coronavirus in een lockdown ging.