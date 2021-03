Jumbo-Visma wil er in Parijs-Nice gelijk staan met Roglic

Jumbo-Visma gaat met Primoz Roglic voor de eindzege in de rittenkoers Parijs-Nice. De Sloveen wil er in zijn eerste wedstrijd in 2021 meteen staan. “Ik wil de komende wedstrijden de beste versie van mijzelf laten zien. Ik wil echt op alle vlakken vooruitgang boeken.”

Hoe goed hij is na het trainingskamp op Tenerife, daar is Roglic voorzichtig over. Zijn laatste wedstrijd vorig seizoen was de Ronde van Spanje, die hij voor de tweede keer op zijn naam schreef. “In het begin van het seizoen is het altijd even aankijken hoe alles gaat lopen. De nieuwe fiets bevalt goed en de schijfremmen zijn een stap vooruit. Daarnaast heb ik heb vertrouwen in de ploeg. Toen ik zag hoe goed de jongens in de UAE Tour reden, kon ik niet wachten op de start van het seizoen.”

De ploegleiding noemt de Franse ‘rittenkoers naar de zon’ het eerste grote doel van 2021. “We gaan voor de winst met Roglic in het klassement. Na de derde en vierde etappe kunnen we kijken of we een voorsprong moeten verdedigen of juist de laatste etappes de aanval in moeten zetten”, aldus ploegleider Grischa Niermann.

Sam Oomen maakt in Parijs-Nice zijn debuut voor Jumbo-Visma. “Als ik onze kopman bij kan staan en daarnaast weer kan vertrouwen op mijn lichaam, dan is dat een geslaagde start van 2021”, zegt Oomen, die overkwam van Sunweb.

Paris-Nice begint zondag met een nagenoeg vlakke rit. Het parcours kent één individuele tijdrit van 14 kilometer en vier etappes voor de klimmers, waarvan twee met aankomst bergop. De zevende etappe eindigt met een slotklim van zestien kilometer naar Valdeblore la Colmiane.