Knegt, De Laat en Hoogerwerf naar halve finales op 1500 meter

Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf zijn goed begonnen aan de wereldkampioenschappen shorttrack. De drie Nederlanders plaatsten zich op de 1500 meter voor de halve finales.

Knegt en De Laat waren in de kwartfinales allebei ingedeeld in de vijfde van zeven heats. De Laat, die eind januari in het eindklassement brons pakte bij de EK, passeerde net voor Knegt als eerste de finish. De Rus Konstantin Ivliev eindigde als vierde en liep daardoor verrassend de halve eindstrijd mis.

Dylan Hoogerwerf, de derde Nederlandse deelnemer in het individuele toernooi, finishte in de derde heat als tweede en mag daardoor ook door naar de halve finales op zaterdag.

Later op vrijdag zijn in de Optisport Sportboulevard in Dordrecht de series van de 500 en 1000 meter bij de mannen.