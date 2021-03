Kruijswijk verruilt de eenzaamheid voor de koers

Steven Kruijswijk keert zondag in Parijs-Nice terug in het wielerpeloton dat hij op 13 oktober via de achterdeur verliet vanwege een coronabesmetting in de Giro d’Italia. Na een kleine drie weken trainingskamp op Tenerife kriebelt het bij de in Monaco wonende renner van Jumbo-Visma. “Het is hier trainen en verder niks”, zegt de Brabander, logerend in een hotel op de vulkaanberg El Teide. “Het is niet dat ik de hele winter heb uitgekeken naar de eerste wedstrijd. Maar je traint natuurlijk wel om te koersen.”

Het was een treurig einde van een voor Kruijswijk (33) toch al al zo ongelukkig verlopen jaar. Hij was lid van het ‘dreamteam’ waarmee Jumbo-Visma naar de Tour zou gaan, maar een val in het Critérium du Dauphiné voorkwam zijn rol als een van de drie kopmannen. Op zoek naar revanche begon hij gretig aan de Giro, tot het virus toesloeg. “Ik heb een tijdje thuis gezeten met lichte klachten. Ik moest sowieso binnen blijven vanwege quarantaine. Na vier weken ben ik weer voorzichtig de weg op gegaan. De artsen wilden zeker weten dat ik gezond was en dat die besmetting geen gevolgen heeft gehad.”

Begin november volgde een uitgebreide medische screening en mocht Kruijswijk weer vol gaan trainen. “Zonder tijdsdruk, nog niet met een planning in mijn hoofd. Na die heftige periode met al die teleurstellingen was het gewoon genieten.”

Uiteindelijk heeft hij een “redelijk normale” winter kunnen draaien. De afgelasting van de Ronde van Valencia zorgde nog voor enige vertraging, maar zondag in Saint-Cyr-L’École begint voor Kruijswijk het seizoen. Gelukkig maar, want op El Teide werden de dagen steeds langer. “Het is redelijk rap gegaan voor mijn gevoel, maar nu is het wel aftellen”, vertelt hij op de voorlaatste dag van het trainingskamp. “Het is hier trainen en verder niks. Het is een eenzame plek, je loopt niet even het hotel uit voor een rondje langs het strand. Er zijn hier alleen wat grindpaden. Het is eentonig, gelukkig wel met een leuke groep jongens. Ik moet er niet aan denken om hier met een Kazachse ploeg te zitten. Dat lijkt me toch een stuk minder gezellig dan met Wout van Aert.”

Vrijdag vliegt hij naar Parijs, een tussenstop thuis bij zijn gezin zit er niet in. “Even tussendoor naar huis is gewoon niet handig met al die testen die je dan weer moet ondergaan.” In Parijs-Nice zal hij zich vooral in dienst stellen van kopman Primoz Roglic, de Sloveense vedette van de ploeg. “Ik zal vooral een ondersteunende rol hebben. Later, in de Ronde van Catalonië, wil ik zelf voor mijn kans gaan. De Tour is uiteraard het hoofddoel, maar dat wil zeker niet zeggen dat de andere koersen in dienst staan daarvan.”