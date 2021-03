Mopperende Broersen vierde na drie onderdelen vijfkamp

Meerkampster Nadine Broersen bewaart goede herinneringen aan Polen. Ze won in 2014 in Sopot de wereldtitel indoor met een Nederlands record van 4830 punten en heeft op de buitenbaan van Torun haar persoonlijk record op de zevenkamp behaald met 6539 punten. Na de eerste drie onderdelen van de vijfkamp bij de EK indoor in de Arena van Torun staat de 30-jarige Dongense op een keurige vierde plaats, maar het plezier straalde er niet van af bij haar.

“Als mijn prestaties niet in de buurt komen van wat ik kan, is het niet zo leuk. Ik baal ervan, want ik zou gewoon goed moeten zijn. Ik voel me namelijk heel goed. Ik kan ook de vinger niet leggen op wat er misgaat”, zei Broersen na het derde onderdeel, het kogelstoten. “Ik kom tot 14,04 meter en dat is niet slecht, maar ik kan veel verder. Zo ook bij het hoogspringen. Ik kan in de training uit drie passen over 1,80, maar hier was mijn aanloop niet helemaal goed en haalde ik die hoogte net niet. Bij de 60 meter horden dacht ik dat er een valse start was en hield ik in. Ik moet zeggen dat ik de race nog redde met 8,48.”

Broersen hoopt dat vrijdagavond het vervolg beter is. “Ik ben benieuwd wat ik kan op het verspringen. Als ik daarna nog zicht heb op een medaille, zal ik er op de 800 meter voor vechten, want het is en blijft een kampioenschap.”