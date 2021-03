Nederlandse atletes roemloos uitgeschakeld op 800 meter

De atletes Britt Ummels, Bregje Sloot en Suzanne Voorrips zijn op de EK indoor in Polen roemloos uitgeschakeld in de series van de 800 meter.

Sloot (21) werd in de lege Arena van Torun in haar heat vijfde in 2.07,33 en Voorrips (27) eindigde als zesde en laatste in haar serie in 2.07,78. Ummels (27) kwam ten val op het laatste rechte stuk naar de finish. De Poolse Anna Wielgosz plaatste zich als snelste voor de halve finales met een tijd van 2.02,79.

Alleen de eerste drie van de series kwalificeerden zich voor de halve finales van de 800 meter op zaterdag. Sloot en Voorrips liepen in hun heat wel lange tijd attent mee, maar haakten af in de slotronde en liepen tijden ruim boven hun persoonlijke records. Ummels lag bij het uitkomen van de laatste bocht nog derde, de positie waarmee ze een plek in de halve finales kon afdwingen, maar ze verstapte zich ineens en ging onderuit. Daarbij rolde ze uit de baan. Ze bleef even beduusd zitten, krabbelde weer overeind en beende teleurgesteld de wedstrijdhal uit.