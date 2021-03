Nederlandse shorttrackmannen ook op 500 meter ronde verder

De Nederlandse shorttrackers hebben bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht allemaal de kwartfinales op de 500 meter gehaald. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf deden dat op overtuigende wijze door alle drie, in hun afzonderlijke heat, als eerste over de finish te komen. Knegt bleef in de zevende en laatste voorronde, door net op tijd zijn been naar voren te duwen, de Canadees Steven Dubois net voor.

Knegt, De Laat en Hoogerwerf verzekerden zich eerder al van een plek in de halve finales van de 1500 meter. De eerste dag van de WK wordt afgesloten met de voorronden op de 1000 meter.

De Nederlandse vrouwen beleefden een foutloze eerste dag. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma overleefden op alle drie de afstanden, de 1500, 500 en 1000 meter, de voorronden.