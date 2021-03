Polstokhoogspringer Lavillenie niet op EK door blessure

Polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie heeft zich teruggetrokken voor de EK indoor in het Poolse Torun. De Franse olympisch kampioen van 2012 heeft tijdens de training een kuitblessure opgelopen.

“Tijdens mijn laatste training in de ochtend voelde ik een scherpe pijnscheut in mijn rechterkuit”, zei de 34-jarige atleet. Lavillenie keek ernaar uit in Torun de strijd aan te gaan met de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis. “Ik wil de blessure niet erger maken en daarmee mijn deelname aan de Spelen van Tokio deze zomer in gevaar brengen.”

Lavillenie kwam afgelopen zaterdag in het Franse Aubière tot een hoogte van 6,06 meter. De Fransman had sinds 2014 het wereldrecord in handen met 6,16, maar de Zweed Duplantis verbeterde dat vorig jaar met naar 6,17 en daarna naar 6,18 meter.

Menno Vloon doet namens Nederland in Torun mee aan het polsstokhoogspringen. De 26-jarige atleet vebeterde in Aubière zijn Nederlands record met 15 centimeter naar 5,96 meter.