Schulting begint in Dordrecht als favoriete aan WK shorttrack

Suzanne Schulting begint vrijdag als favoriete aan de wereldkampioenschappen shorttrack in Dordrecht. De 23-jarige Friezin is in de Optisport Sportboulevard titelverdedigster. Schulting won het WK in 2019 in Sofia, vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door.

Schulting greep eind januari in Polen met overmacht voor de derde keer op rij de Europese titel. In Dordrecht zijn niet alle topshorttrackers van de partij. Zo ontbreken, vanwege restricties als gevolg van het coronavirus, alle deelnemers uit de Aziatische landen.

Selma Poutsma en Xandra Velzeboer zijn de andere twee Nederlandse deelneemsters in het individuele toernooi. Bij de mannen komen Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf in actie. De Laat behaalde ruim een maand geleden bij de EK brons in het eindklassement.

Vrijdag staan de kwalificaties voor de 1500, 500 en 1000 meter op het programma.

Het is de vijfde keer dat de WK shorttrack in Nederland worden gehouden. De laatste keer was in 2017 in Ahoy.