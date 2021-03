Schulting op WK met overtuiging naar halve finales 1500 meter

Suzanne Schulting heeft bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Dordrecht de halve finales op de 1500 meter bereikt. De 23-jarige Nederlandse titelfavoriete deed dat met overtuiging. Schulting was in haar kwartfinale veruit de snelste.

Selma Poutsma en Xandra Velzeboer, de andere twee Nederlandse deelneemsters aan het individuele toernooi, plaatsten zich ook voor de halve finales. Ze waren allebei ingedeeld in dezelfde heat als die van Schulting en passeerden de finish als tweede en derde.

Later op vrijdag staan de voorrondes van de 500 en 1000 meter op het programma.

Schulting is titelverdedigster in Dordrecht. De Friezin won de WK in 2019 in Sofia. Vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door.