Schulting, Velzeboer en Poutsma bij WK op alle afstanden verder

Suzanne Schulting is de eerste dag van de wereldkampioenschappen shorttrack probleemloos doorgekomen. De Nederlandse titelverdedigster sloot af met een overtuigende zege in de laatste heat op de 1000 meter. Eerder was Schulting ook al de snelste in haar serie op de 1500 en 500 meter.

Xandra Velzeboer en Selma Poutsma bereikten op de 1000 meter ook de kwartfinales. De Nederlandse rijdsters werden in hun heats tweede. Velzeboer en Poutsma kwalificeerden zich ook op de 1500 en 500 meter voor de volgende ronde. De 1500 en 500 meter worden zaterdag verder afgewerkt, de 1000 meter staat voor zondag op het programma.

Schulting won de WK in 2019 in Sofia. Vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door.

Later op vrijdag beginnen de mannen aan de voorrondes bij de WK in Dordrecht. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf zijn de drie Nederlandse deelnemers.