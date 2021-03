Tennisser Coric zonder setverlies naar laatste vier in Rotterdam

De Kroatische tennisser Borna Coric heeft zich zonder setverlies verzekerd van een plek in de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De nummer 26 van de wereld was de Japanner Kei Nishikori in twee tiebreaks de baas: 7-6 (2) 7-6 (4).

De 24-jarige Coric keek in de tweede tiebreak tegen een 4-2-achterstand aan en won de laatste vijf punten. Hij benutte na ruim twee uur zijn eerste wedstrijdpunt omdat Nishikori, de mondiale nummer 45, een return miste.

Coric, in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Botic van de Zandschulp, doet voor de derde keer mee in Rotterdam. Bij zijn twee eerdere deelnames verloor hij in de tweede ronde.

Zaterdag speelt Coric in de halve finales tegen de Hongaar Marton Fucsovics of Tommy Paul uit de Verenigde Staten. Coric kan de eerste Kroatische winnaar ooit in Ahoy worden. Landgenoten Marin Cilic (2014) en Ivan Ljubicic (2007) verloren de eindstrijd.