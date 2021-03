Tennisster Kvitova in finale in Doha tegen Muguruza

Tennisster Petra Kvitova neemt het in de finale van het WTA-toernooi van Qatar op tegen Garbiñe Muguruza. De Spaanse kreeg een vrije doortocht na de afmelding van Victoria Azarenka uit Wit-Rusland.

Kvitova bereikte de finale door de Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets te verslaan: 6-4 6-4. De 30-jarige Tsjechische verloor vorig jaar de finale in Doha van de Wit-Russin Aryna Sabalenka.

Azarenka meldde zich af met een rugblessure. “Het spijt mij heel erg dat ik me moet terugtrekken voor de halve finale in Doha”, liet de tennisster weten. “Helaas is de pijn in mijn rug die ik voelde tijdens mijn partij van donderdag niet genoeg verdwenen, waardoor ik niet in staat ben om te spelen.”