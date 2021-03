Unicum in de Nederlandse atletiek: drie finalisten op 400 meter

Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen en Jochem Dobber hebben zich vrijdag op de EK indooratletiek in Polen alle drie geplaatst voor de finale van de 400 meter op zaterdag. Voor de Nederlandse atletiek is het een unicum dat drie atleten in de finale staan van een groot kampioenschap. Opmerkelijk was ook dat ze alle drie hun heat in de halve finales wonnen.

Van Diepen won zijn serie in de halve finales op indrukwekkende wijze. Hij lag na de eerste ronde op de derde plaats, nog achter de Tsjechische drievoudig Europees kampioen Pavel Maslak, maar zette in de tweede ronde een machtige versnelling in en rukte op naar de eerste plaats. Hij finishte in een persoonlijk record van 46,06.

Bonevacia liep in zijn heat in de halve finale ook een sterke race. De Nederlands kampioen kwam als eerste door na 200 meter en liep weg van zijn concurrenten in de tweede ronde. Hij zette 46,75 op de klok. Dobber deed het op dezelfde wijze als Bonevacia; vanaf de start voluit gaan om als eerste door te komen halfweg en vervolgens tot het einde de eerste plek vast te houden. De Santpoorter kwam uit op een tijd van 46,56.