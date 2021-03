Vriendinnen Bol en Klaver beginnen medaillejacht op EK indoor

Atlete Femke Bol begint vrijdag aan haar opdracht om de Europese titel te veroveren op 400 meter bij de EK indoor in het Poolse Torun. De 21-jarige Amersfoortse moet zich via de series en de halve finales zien te plaatsen voor de finale op zaterdag. Bol verbeterde deze winter vier keer het Nederlandse record op de 400 meter en voert met afstand de Europese ranglijst aan van dit indoorseizoen.

Haar vriendin Lieke Klaver is een van haar grootste concurrenten voor het goud. Klaver, nog meer een specialiste van de 200 meter, liep met 51,21 de tweede tijd van dit jaar in Europa. Bol loopt in de eerste van zeven series, Klaver in de tweede.

Maureen Koster loopt in de avondsessie de finale van de 3000 meter en Jessica Schilder komt uit in de finale van het kogelstoten. Verder werkt Nadine Broersen de vijfkamp af. De Dongense beleefde indoor haar hoogtepunt in 2014 met de wereldtitel in het Poolse Sopot. Haar 4830 punten van dat toernooi staan nog steeds als Nederlands record.

In totaal komen vrijdag vijftien Nederlandse atleten in actie.