Atleet Foppen uitgeschakeld op 3000 meter

Voor Mike Foppen zijn de EK indooratletiek in het Poolse Torun op een sof uitgedraaid. De atleet die deze winter imponeerde op de 3000 meter en zich met een Nederlands record van 7.42,55 tot de kanshebbers op een medaille rekende, werd uitgeschakeld in de series.

De Nijmeegse atleet liep een gewaagde race. Hij nam vanaf de start het initiatief en liep een aantal ronden ver voor de groep uit. Eerst alleen, later voegde de Fransman Jimmy Gressier zich bij hem. Zijn tactiek pakte verkeerd uit. In de slotronde zakte zijn tempo in en viel hij terug naar de vierde plaats. Onder anderen de Noorse titelverdediger Jakob Ingebrigtsen ging hem nog voorbij vlak voor de finish.

Die klassering betekende geen directe kwalificatie, maar zijn eindtijd van 7.49,99 was ook net niet toereikend. Drie atleten in de serie voor hem waren iets sneller en zij mochten op tijd door naar de finale.

“Ik was niet goed genoeg. Of het een vormdip is, weet ik niet. Ik kan eigenlijk niets aanvoeren als excuus, want ik voelde me fit”, zei een teleurgestelde Foppen na zijn race. “Als ik wel in de finale was gekomen, had ik daar voor spek en bonen meegedaan vrees ik.”

De indeling van de series was niet helemaal in zijn voordeel, meende Foppen. “Ze hadden Ingebrigtsen op zijn seizoenstijd, die niet zo scherp is, in mijn serie gezet. Hij is de gedoodverfde favoriet. Met drie medaillekanshebbers in de serie koos ik voor een snelle race, zodat ik met een goede tijd alsnog in de finale zou komen. Tot twee ronden voor het einde ging het goed, toen was het op.”