Atlete Koster heeft spijt van ”belabberd interview”

Atlete Maureen Koster ging vrijdag bij de EK indoor in het Poolse Torun in de finale van de 3000 meter onderuit. De ontgoochelde atlete sprak vervolgens bij de NOS de hoop uit dat de concurrente die haar op de hielen had getrapt gediskwalificeerd zou worden. Daar kwam ze een dag later op Twitter op terug.

“In mijn emotie heb ik gisteren na mijn race dingen gezegd die niet netjes en onsportief zijn”, schreef Koster een dag later in een tweet.

Ze doelde op een interview waarin ze kort na de race uitlegde wat er gebeurd was. “Ik ben zo boos. Ik ben een paar keer op mijn hielen getrapt. Dat is normaal bij een indoorwedstrijd. Het was een perfecte race en opeens is het klaar. Ik weet zeker dat iemand op mijn voet trapte en vervolgens werd ik geduwd. Ik hoop echt dat degene die op mijn voet stond een dikke diskwalificatie krijgt”, zei Koster.

Een dag later volgden verontschuldigingen. “Na een nachtje slapen en het analyseren van de beelden, weet ik heel goed dat het niemand anders zijn schuld is dan die van mezelf. Sorry voor dit belabberde interview”, schreef Koster, die als outsider gold voor een medaille, in haar tweet.