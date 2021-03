Bahrain houdt Poels aan de kant in Parijs-Nice

Wielerploeg Bahrain Victorious heeft Wout Poels buiten de selectie gelaten voor Parijs-Nice, de Franse rittenkoers die zondag begint. Poels viel vorige week in de slotetappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. “Wout heeft een lichte blessure aan de linkerknie. De ploegleiding en de teamartsen vonden het beter dat hij eerst volledig herstelt om zo in perfecte staat deel te nemen aan de volgende wedstrijden”, meldt het team zaterdag.

Poels had eerder in de Ronde van de Provence, waar hij vierde werd in het eindklassement, laten zien goed in vorm te zijn. Bahrain rekent wat betreft het klassement nu op de Australiër Jack Haig en de Belg Dylan Teuns. Voor de sprints heeft de ploeg vertrouwen in de Duitser Phil Bauhaus.