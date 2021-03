Darter Van Gerwen in kwartfinales UK Open na benauwde zege

Darter Michael van Gerwen heeft bij het UK Open in Milton Keynes met een benauwde zege de kwartfinales bereikt. De titelverdediger versloeg de Portugees Jose de Sousa met 10-9. Hij won met een gemiddelde van 99.72, tegen 97.42 voor De Sousa.

Eerder op de dag was Van Gerwen met 10-4 te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic. Martijn Kleermaker verloor in de achtste finales met 10-4 van de Brit Luke Humphries.

Van Gerwen won het toernooi vorig jaar door in de finale Gerwyn Price met 11-9 te verslaan. Ook in 2015 en 2016 was hij de sterkste op het UK Open.

Voor de winnaar ligt zondag een cheque klaar van circa 115.000 euro.