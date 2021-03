De Laat op WK shorttrack onderuit in kwartfinales 500 meter

Itzhak de Laat is er op de 500 meter niet in geslaagd de halve finales te halen bij de WK shorttrack in Dordrecht. De Nederlander ging in zijn kwartfinale onderuit en werd daarmee uitgeschakeld.

Voor De Laat is de vroege uitschakeling een grote tegenvaller. De Fries was het toernooi begonnen met een zilveren medaille op de 1500 meter. In het klassement zal De Laat dus een flinke stap terugdoen.

Sjinkie Knegt leek op de 500 meter ook te worden uitgeschakeld. Hij eindigde in zijn kwartfinale als vierde maar werd, omdat hij werd gehinderd in zijn race, alsnog door de wedstrijdleiding toegevoegd aan het deelnemersveld voor de halve finales.

Ook Dylan Hoogerwerf, de derde Nederlandse deelnemer, bereikte de halve finales.