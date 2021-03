‘Geduldige’ Tsitsipas moet tennistoernooi Rotterdam kleur geven

Door de vroege uitschakeling van veel geplaatste spelers op het ABN AMRO World Tennis Tournament is de hoop van toernooidirecteur Richard Krajicek dit weekend gevestigd op Stefanos Tsitsipas. De 22-jarige Griek, die vier jaar geleden al meedeed op basis van een wildcard, moet de vooralsnog wat teleurstellende editie kleur geven.

Rafael Nadal meldde zich af, titelhouder GaĆ«l Monfils reisde niet af naar Rotterdam en ook andere spelers van naam – zoals Matteo Berrettini en Denis Shapovalov – trokken zich terug uit wat door Krajicek vooraf was bestempeld als “een droomveld”.

Na de eerste drie dagen konden echter al door vijf geplaatste spelers een streep. Woensdag verloor zowel de als eerste geplaatste Daniil Medvedev als Alexander Zverev, de nummer 3 van de plaatsingslijst, in twee sets.

“Voor mijn gevoel zat er niks mee op die dag”, aldus Krajicek, die ook alle Nederlandse deelnemers in zowel het enkel- als dubbelspel snel uit Ahoy zag verdwijnen. “Toen dacht ik: het gaat wel heel hard vandaag. Het was geen ideaal dagje voor het toernooi, maar we hebben nog altijd redelijke spelers over.”

Daar kwam bij dat Tsitsipas ook nog actief was in het dubbelspel en hij daarom niet in de avondsessies gepland kon worden. “Voor het toernooi was het beter geweest als hij zijn eerste ronde had verloren. Een enkelspelwedstrijd moet altijd voor de dubbel worden gepland”, zei de directeur, die vrijdag de tussenstanden van Tsitsipas nauwlettend in de gaten hield.

Vrijdagavond laat werd Tsitsipas wel uitgeschakeld in het dubbelspel, kort nadat hij in het enkelspel wel de halve finales had bereikt. De nummer 6 van de wereld ontsnapte tegen de Rus Karen Chatsjanov aan uitschakeling na een ronde eerder tegen Hubert Hurkacz ook al dicht bij een nederlaag te zijn geweest.

“Geduld is deze week mijn kracht”, zei Tsitsipas. “Geduldig zijn heeft me de afgelopen weken al veel opgeleverd. Er is een tijd geweest dat ik veel te gehaast speelde en ik wedstrijden weggaf.”

Onlangs baarde Tsitsipas opzien door op de Australian Open tegen Nadal terug te komen na een achterstand van 2-0 in sets. Ook in Ahoy laat Tsitsipas deze week zien over mentale weerbaarheid te beschikken.

“Ik stond achter en had niets meer te verliezen, maar ik had de juiste mindset en ben niet geknapt”, zei Tsitsipas na zijn zege op Chatsjanov ( 4-6 6-3 7-5). “Op de belangrijke momenten moet ik het mezelf niet te moeilijk maken en het zo simpel als mogelijk houden.”

Tsitsipas neemt het zaterdag op tegen de Rus Andrey Roeblev.