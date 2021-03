Guidetti langer bondscoach Turkse volleybalsters

Giovanni Guidetti is ook de komende vier jaar bondscoach van de Turkse volleybalsters. De voormalig bondscoach van de Oranje-vrouwen, tevens clubcoach van topclub Vakifbank, heeft zijn contract voor die periode verlengd, meldt de Turkse volleybalbond.

Guidetti was bijzonder succesvol met het Nederlandse team waarmee hij onder meer vierde werd op de Olympische Spelen van Rio 2016. Eind van dat jaar stapte de Italiaan onverwacht op omdat hij meer bij zijn gezin in Istanbul wilde zijn. Dat besluit werd niet gewaardeerd door de Nederlandse internationals. Zijn contract liep nog tot na de Spelen van Tokio, oorspronkelijk in 2020.

Guidetti slaagde er met Turkije in zich te plaatsen voor de naar deze zomer uitgestelde Olympische Spelen. Nederland lukte dat niet.