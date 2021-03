Herstelde Djokovic terug op de tennisbaan in Miami

Novak Djokovic maakt deze maand op de Miami Open zijn rentree op de tennisbaan na een blessure. De Servische nummer 1 van de wereld heeft zijn komst naar het toernooi in Florida bevestigd. Djokovic won vorige maand de Australian Open, maar liep in dat toernooi wel een spierscheuring op.

Dat gebeurde al in de derde ronde, maar het weerhield hem er niet van het toernooi voor de negende keer te winnen. Daardoor heeft de 33-jarige Serviër nu achttien grandslamtitels achter zijn naam staan. Maandag wordt hij alleen recordhouder wat betreft het aantal weken dat hij de wereldranglijst aanvoert. Met 310 weken deelt hij het record nu nog met de Zwitser Roger Federer.

Het speelschema dat Djokovic op zijn website heeft geplaatst geeft aan dat hij op 22 maart het seizoen hervat in Miami. Daarna volgt het graveltoernooi van Monaco en, op diezelfde ondergrond, het kleinere toernooi van Belgrado. De ATP Tour keert voor het eerst sinds 2012 terug in de Servische hoofdstad waar Djokovic op zijn eigen tenniscentrum in actie zal komen.