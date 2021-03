Knegt voelt zich bij WK door ‘onwetende scheidsrechter’ benadeeld

Sjinkie Knegt lijkt na één dag al uitgespeeld voor een rol in het klassement bij de wereldkampioenschappen shorttrack. Op de 1500 meter werd hij gediskwalificeerd omdat hij een tegenstander in de bocht afsneed en even later volgde ook uitsluiting op de 500 meter toen hij de Canadees Charles Hamelin onderuit reed.

Die laatste diskwalificatie zat Knegt niet lekker. Volgens de 31-jarige Fries was de scheidsrechter niet goed op de hoogte van de nieuwste regels in het shorttrack. “Ik had hem altijd heel hoog zitten, maar dat heeft hij nu in één dag helemaal naar de kloten geholpen”, zei Knegt over zijn landgenoot Gialt Biesma.

“Hij heeft denk ik de meeting met de internationale schaatsunie ISU gemist. De regels zijn gewoon anders”, vervolgde Knegt. “Er staat nu een blauwe lijn op het ijs, die was er vroeger niet. Als je aan de binnenkant van de blauwe lijn komt en je bent je opponent nog niet echt voorbij, dan moet je gewoon remmen en degene aan de buitenkant gewoon voor laten gaan. Dat is hartstikke duidelijk. Ben je met z’n tweeën aan de rechterkant van de blauwe lijn en je ligt op de finishlijn gelijk, dan moet degene die aan de buitenkant gewoon opzij stappen. Dat gebeurde mij drie keer. Eén keer had Biesma z’n bril goed op, denk ik. De andere twee keer hanteert hij de oude regels.”

Volgens Knegt missen scheidsrechters in deze coronatijd ook wedstrijdritme. “Zij hebben net als wij geen wedstrijden gehad. En hij was in januari niet op de EK. Ik vond dat ze het bij de EK echt heel goed deden, de scheidsrechters met de nieuwe regels. Hier doen ze gewoon maar wat, heel jammer. Het was voor alle rijders beter geweest als de scheidsrechters van de EK ook hier hadden gestaan.”

Knegt hoopt zondag op de 1000 meter en de afsluitende superfinale nog iets van zijn individuele toernooi te maken. “Er zijn morgen net zoveel punten te verdelen als vandaag. In principe kan alles nog, het blijft shorttrack.”