Nederlandse atleten jagen bij EK indoor op goud op 400 meter

De Nederlandse atletiek beleeft zaterdag een historisch moment. Drie mannen van Oranje lopen op de EK indooratletiek in het Poolse Torun de finale van de 400 meter. Tony van Diepen, Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber maakten indruk in de halve finales door ieder hun race te winnen.

Drie Nederlandse atleten in de finale van een atletiekonderdeel op een groot kampioenschap is een unicum en alle drie zijn ze kansrijk voor een medaille. Van Diepen, die twee jaar geleden op de EK indoor in Glasgow al verraste met brons, maakte de meeste indruk. Hij plaatste zich met een persoonlijke toptijd van 46,06 als snelste voor de finale.

Femke Bol lijkt het goud op de 400 meter bij de vrouwen niet te kunnen ontgaan. De Amersfoortse won met overmacht haar reeks in de halve finales en staat ook als topfavoriete in de eindstrijd. Haar vriendin en trainingspartner Lieke Klaver is ook kansrijk voor een plak. De Poolse thuisloopster Justyna Swiety-Ersetic lijkt de grootste concurrente.

Joris van Gool komt zaterdag in actie op de 60 meter. De sprinter loopt in de ochtendsessie de series en de halve finales. De finale is zaterdagavond het sluitstuk.